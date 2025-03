Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale fa da pronto soccorso emotivo: una via per cambiare la situazione c’è

Qualche giorno fa, durante un corso sull’uso etico del, chiedo ai partecipanti che esperienza abbiano con questi strumenti. Una risposta mi spiazza: “Le ho chiesto quando morirò.” Un po’ imbarazzato ho cercato di sdrammatizzare, ma quella domanda mi resta addosso. Perché in fondo è questa la questione centrale.Che ci piaccia o no, l’AI sta diventando ilsu qualsiasi cosa: dalla lavatrice bloccata allo sciacquone inceppato, fino ai drammi interiori più cupi. Ogni volta che ci sentiamo sopraffatti, la mano corre allo smartphone AI-potenziato in cerca di una risposta immediata. Vogliamo risolvere il problema, ma forse cerchiamo solo un sollievo.“Ma queste sono difficoltà tecniche, che c’entrano i problemi emotivi?” C’entrano eccome. Da quando la tecnologia è diventata un’estensione di noi stessi, il confine tra necessità pratica ed esigenza esistenziale si è dissolto.