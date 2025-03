Anteprima24.it - Lilt, domani la vendita di olio solidale nell’ambito della campagna nazionale SNPO 2025

Tempo di lettura: 2 minutiGiunge al traguardo finale l‘edizioneSettimanaper la Prevenzione Oncologica organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, domenica 23 Marzo, chiuderà il sipario sulla manifestazione con un mattinata dedicata alladiextravergine d’oliva 100% italiano. Nel frattempo, nel ricco carnet di eventi programmati specificamente per la(ladi sensibilizzazione dedicata alla promozione di un corretto stile di vita ed alla diffusioneculturaprevenzione), ladi Benevento ha intensificato le visite e gli screening oncologici presso gli ambulatori di via Martiri d’Ungheria n.21, grazie alla disponibilità dei propri medici e di tutto lo staff. Oltre a tutto ciò, giovedì scorso, ha organizzato un convegno tematico sull’EVO (simboloSettimana per la Prevenzione) che si è svolto presso la sala polifunzionale del Comune di San Lorenzo Maggiore.