Libertas Livorno contro Cento un altro spareggio salvezza

– La, ancora una volta, non può sbagliare.Delicatissima sfidaper la Bi.Emme Service1947 che domenica 23 al PalaMacchia (palla a due alle 18, arbitri Puccini, Pecorella e Ugolini) affronta una sorta di partita-Sella.All’andata (alla prima giornata) laperse 83-72 ed il top sarebbe vincere e ribaltare la differenza canestri. Tuttavia, se il primo obiettivo è complicato, il secondo è un’ipotesi al momento molto lontana., infatti, è in fiducia. Sabato scorso ha espugnato Avellino in volata e nel girone di ritorno ha conquistato la bellezza di 14 punti. Gli americani Devoe (prelevato da Orzinuovi a dicembre in luogo di Henderson) e Stacy Davis IV costituiscono la colonna portante della squadra, ma guai a sottovalutare il gruppo italiano (Alessandrini, Benvenuti, ma pure il livornese Graziani e la guardia Nobile).