Liberare la mente un’esplorazione filosofica del vero piacere nella vita

di Krishan Chand Sethi Introduzione: le Catene segrete dellaVivere non è sempliceesistere; significa vivere felice, con soddisfazione e in pace. Tuttavia, ladiventa un magazzino di bagagli indesiderati: rimpianti, paure, confronti, rancori e aspettative irrealistiche. Queste catene invisibili ci impediscono di apprezzare appieno la, rinchiudendoci in una gabbia invisibile in cui ci lamentiamo dei limiti che noi stessi ci imponiamo. Ilnon sta nell’avere di più, ma nel liberarsi di ciò che ci appesantisce. Si tratta di liberarsi, di imparare a vivere nel presente anziché rimanere intrappolati in un ciclo perpetuo di dolore passato e paura del futuro. Questo articolo esamina ciò che dobbiamo eliminare dalla nostraper poter davgodere della