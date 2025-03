Libanoraid Idf a Sud dopo lancio razzi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.15 Come annunciato,l'Idf in risposta a 5lanciati dal Libano verso Israele ha dato il via a raid nel sud del Paese.Una donna è rimasta uccisa. Il premier Netanyahu e il ministro Katz hanno ordinato di "agire con forza" contro decine di obiettivi terroristici Il primo ministro libanese Salam teme che il Libano possa essere trascinato "in una nuova guerra che porterà guai al Paese e al suo popolo". Unifil,"allarmata da possibile escalation",incoraggia a rispettare la tregua