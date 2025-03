L’hanno visto là Grande Fratello segnalazione su Tommaso ora che è fuori | Mariavittoria sarà nera

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’esperienza dialè terminata la scorsa settimana, quando c’è stata la sua eliminazione tramite televoto. La fidanzataha dovuto accettare il fatto che dovrà concludere questa avventura senza la sua preziosa presenza, ma ora potrebbe innervosirsi non poco quando le comunicheranno l’ultima indiscrezione su di lui.Dunque,non ha ancora preso posizione in merito, ma c’è chi lo avrebbein un luogo particolare. La sua ragazza potrebbe arrabbiarsi ale chiedere pure un confronto, se fosse tutto confermato. Andiamo a vedere insieme cosa si sta dicendo sul conto dell’idraulico.Leggi anche: “Finitela qua, ora basta”., il tormento di Chiara: “Io non ce la faccio più”beccato proprio lì:la prenderà maleA dire tutto sull’ex concorrente delè stata l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto unada una sua follower.