Ilfattoquotidiano.it - L’ex suora: “Mi baciò sul seno dicendo che così baciava l’altare dell’eucarestia”. Il “sistema” di padre Rupnik in un libro

“Misulla bocca e sulchedove celebrava l’eucarestia”. “Ero completamente confusa, lui era il mio direttore spirituale, mi sentivo in trappola non potendo parlarne con nessuno”. Solo solo alcune delle incredibili testimonianze che raccontano una storia di abusi, manipolazioni, blasfemie portati avanti, secondo le suore che lo hanno accusato, da Markogesuita, cacciato dalla Compagnia nel 2023 dopo che già erano partite le prime accuse, è in attesa di un procedimento nel Foro canonico. Procedimento che fa fatica a partire perché, ha rivelato il cardinale Prefetto Victor Manuel Fernandez a margine di un evento, il dicastero per la Dottrina della Fede “sta cercando i giudici che devono avere certe caratteristiche essendo un casomediatico”.