L’ex di Harry lancia una sfida a Meghan Markle

Unain piena regola,ta con fiuto per il tempismo. Cressida Bonas,fidanzata più celebre del principe, torna sotto i riflettori con un progetto molto interessante, un affondo ben calcolato. A pochi giorni dal debutto del nuovo podcast di, ecco che la bionda aristocratica ricon un podcast tutto suo. Titolo: Lessons From Our Mothers. Data d’uscita: 30 marzo, Festa della Mamma nel Regno Unito. Se fosse una partita a scacchi, sarebbe uno scacco matto in stile bon-ton.Cressida chiama, le star rispondonoIl progetto è in tandem con Isabella Branson, sorellastra e moglie del rampollo Sam Branson. Ma i cognomi altisonanti non bastano: servono contenuti, ospiti, fascino. E Cressida non delude. Tra i primi nomi in scaletta spuntano Kate Winslet, Mary Berry, Giovanna Fletcher.