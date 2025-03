Liberoquotidiano.it - Lewis Hamilton, primo trionfo con la Ferrari. Vince la Sprint race a Shanghai e si sfoga: "Blateravano a vanvera"

storicoinper. Il pilota britannico ex Mercedes ha dominato dalla pole position per ottenere la sua prima vittoria con la Rossa nelladel Gran Premio cinese., al suo secondo weekend di gara per il Cavallino, ha tagliato il traguardo davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen. Quinto l'altrosta Charles Leclerc. "La prima gara era stata difficile - ha commentato a caldo il sette volte campione del mondo di Formula 1 -. Ho sentito che tanta gente ha sottovalutato quanto sia complesso arrivare in un nuovo team, ambientarsi, comprendersi a vicenda, imparare le comunicazioni. C'è stata un'incredibile quantità di critiche e di persone che ha blaterato ache non hanno esperienza di tutto questo.