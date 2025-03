Agi.it - Lewis Hamilton 'padrone' della Sprint al Gp di Shanghai. Primo successo in Ferrari

AGI - Dominio diche dalla pole position ha ottenuto la sua prima vittoria con lanellarace del Gran Premio cinese., al suo secondo weekend di gara per il Cavallino, ha tagliato il traguardo davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Red Bull di Max Verstappen. Quinto l'altrosta Charles Leclerc. Con un'ottima partenza dalla pole, il nuovo acquisto'Rossa' ha condotto la gara di 19 giri dall'inizio alla fine (rispetto ai 56 del GP di domenica). "Mi sono sentita molto a mio agio oggi. Non sento alcuna pressione, so che la squadra vuole vincere e questo significa tutto per loro", ha detto il vincitore per il suo secondo fine settimana con il leggendario team italiano, a cui si è unito all'inizio dell'anno dopo dodici stagioni con la Mercedes.