Ilfattoquotidiano.it - L’Europa dovrebbe puntare alla diplomazia del disarmo, invece aggrava le condizioni dei suoi cittadini

Nel 2025, il budget americano della difesa è di 849,8 miliardi di dollari, quasi tre volte e mezzo quello della Cina (246 miliardi), e quasi sette volte quello della Russia (126 miliardi). I paesi dell’Ue hanno speso, solo nel 2024, 355 miliardi di dollari in armi, quasi il triplo della Russia, a cui si aggiungono le spese del Regno Unito (77,4 miliardi di dollari nel 2025).Europa più Regno Unito sono popolati da circa 518 milioni di persone, di cui 110, donne comprese, hanno tra i 18 e i 34 anni, e i loro eserciti dispongono di 1,47 milioni di militari in servizio (1,75 milioni in riserva). La Russia, con una popolazione in costante decrescita di circa 142 milioni di persone (e di cui meno di 30 milioni hanno tra i 18 e i 34 anni), conta su una forza attiva di 1,32 milioni, oltre a due milioni di soldati in riserva.