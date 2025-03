Sololaroma.it - Lecce-Roma, probabili formazioni: Hummels dal 1?, chi al posto di Dybala?

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali prosegue senza intoppi e lacontinua a ricaricare le pile. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la fondamentale vittoria per 1-0 con il Cagliari, grazie alla rete di Artem Dovbyk, e vogliono ora guardare in avanti. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più a quel 4°che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo difficile ma non impossibile da centrare. Alla ripresa del campionato, i capitolini affronteranno il, più nello specifico sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. Una trasferta insidiosa, contro un cliente che vuole mettere in cascina 3 punti pesanti.Claudio Ranieri è consapevole che i salentini daranno filo da torcere alla sua squadra. Per questo motivo, il coach di Testaccio dovrà tenere tutti sull’attenti, per compiere un colpo esterno di grande livello.