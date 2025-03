Quifinanza.it - Le truffe online sottraggono agli italiani 500 milioni di euro all’anno

Leggi su Quifinanza.it

Nel corso degli ultimi tre anni lee le frodihanno sottrattoquasi 560di. Lo ha rilevato una ricerca di Fabi (Federazione autonoma bancari), che ha analizzato i dati relativianni 2022, 2023 e 2024. La cifra annuale che i truffatori rubano ai cittadini e alle imprese è in continuo aumento.Fabi ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare le pratiche base di sicurezza informatica, come quelle che riguardano pin e password. Un consiglio che vale soprattutto per le applicazioni e i siti di home banking.Crescono lein ItaliaDei 559,4disottratti su internettra il 2022 e il 2024, una parte rilevante deriva dalle, mentre una minoritaria dalle frodi informatiche. Nel 2022 sono stati sottratti 114,4ditramitee 38,5 tramite frodi.