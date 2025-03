Amica.it - Le tabi di Margiela firmate Louboutin

Leggi su Amica.it

Un incontro inatteso, poetico, ma quasi inevile: quello tra Christiane Maisonprende finalmente forma in una doppia capsule che sfuma i confini tra savoir-faire calzaturiero e sperimentazione couture. Uscita il 12 marzo 2025, la collezione è un dialogo creativo tra due universi all’apparenza opposti, ma in realtà profondamente affini. Composte rispettivamente da tre e quattro stili di scarpe, le capsule gemelle uniscono la genetica delle due Maison alla ricerca di similitudini e differenze. Distribuita in boutique selezionate in tutto il mondo e sulle piattaforme digitali di entrambe le etichette, la collab vanta il meglio di entrambi i mondi.Vederci doppioNon è un caso che a guidare questo esperimento siano due maestri: John Galliano, direttore creativo di Maison, e Christian