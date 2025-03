Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 22 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222025 Ariete Luna rende arroganti, aggressivi nei confronti della gente, ma non dovete criticare inutilmente, adesso è importante mantenere cordiali rapporti con tutti. Volete o non volete progredire e guadagnare di più? Raccolte finanziarie, nuove grandi semine sono da programmare in questa primavera diversa da tutte le altre che avete vissuto se avete una certa età, per i giovani Ariete questa sarà la stagione della ribellione e della conquista di un posto nel lavoro e nella vita. Luna provoca, restate calmi. Toro Ultimo quarto di Luna in Capricorno, interessa affari e persone lontane. Potete intraprendere un viaggio che può servire anche per il lavoro, infatti siete “ricercati” da Saturno che protegge le grandi imprese finanziarie, stimolati da Urano che vi aiuta nella ricerca di novità.