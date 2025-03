Ilnapolista.it - Le squadre del Barcellona sono tutte in perdita, un bilancio complessivo che registra un rosso di 32 milioni di euro (As)

As, quotidiano spagnolo di fede madridista, analizza i conti dele il giudizio è piuttosto negativo. Bisogna considerare che il Barça è un club polisportivo. Ciò significa che sotto lo stesso simbolo giocano ledi calcio, basket, calcio a cinque, pallamano e hockey su pista“Il club catalano in questi tempi sta trovando sempre più difficile rimanere competitivo, soprattutto inpa“.Difficilmente i recenti successi sportivi si traducono in una crescita anche finanziaria. “Nonostante i significativi tagli alsubiti nella stagione 2023-24, i numeri rimangono in. Circa 32di”.“In una situazione economica difficile, questi 32didirestano un peso che incide anche sul fair play della prima squadra di calcio, che in fondo è l’asset che sostiene tutti”.