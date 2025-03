Messinatoday.it - Le ripetute aggressioni negli ospedali, le reazioni: "Serve maggiore presenza della polizia"

Leggi su Messinatoday.it

Il Policlinico denuncerà la donna che ieri ha colpito con una stampella un'infermiera e un poliziotto dopo le proteste per un'attesa ritenuta eccessiva. Ma questo non basta per placare le polemiche dopo il grave episodio di violenza avvenuto ieri. Un copione simile a quanto avvenuto nelle stesse.