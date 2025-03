361magazine.com - “Le Iene”: le anticipazioni di domenica 23 marzo

Nuovo appuntamento con “Le”: ecco ledei nuovi serviziDomani,23, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni.Tra i servizi in onda:Dopo aver raccolto la testimonianza di un supertestimone che ha deciso di parlare dopo 18 anni, Alessandro De Giuseppe torna a occuparsi del caso Garlasco, di nuovo al centro dell’attenzione grazie alla riapertura delle indagini con una nuova ipotesi investigativa. Nel servizio si approfondirà un interrogativo di centrale rilevanza emerso negli ultimi giorni: il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara è utilizzabile ai fini investigativi? Attraverso un documento esclusivo, inoltre, verrà ricostruita in dettaglio la vicenda relativa a tale esame genetico, per provare a fare chiarezza su un elemento cruciale dell’inchiesta.