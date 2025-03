Ilrestodelcarlino.it - Le Giornate Fai 2025 tornano oggi e domani: cosa visitare in Emilia-Romagna

Bologna, 22 marzo– “Luoghi assolutamente da non perdere?”: impossibile rispondere a questa domanda per Carla Di Francesco, presidente del Fai-, nel presentare leFai di Primavera che, sabato 22 e domenica 23 marzo. I luoghi del Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano che quest’anno compie 50 anni e 33 edizioni della preziosa manifestazione, sono tutti eccezionali.e dove andare La visita alla Certosa di Parma non può essere in competizione con il Rifugio Antiaereo di Cesena o con la casa di Cesare Maltoni a San Lazzaro di Savena di Bologna. Ognuno dei 54 luoghi selezionati è sempre un’esperienza per scoprire o riscoprire qualche angolo del territorio e del patrimonio culturale regionale tra borghi, chiese, castelli, biblioteche, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, di archeologia industriale, di natura, case private, botteghe e luoghi di antichi mestieri.