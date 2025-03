Ilfattoquotidiano.it - “Le droghe? Non le ho provate tutte, non sono scema. Volevo divertirmi con hashish e acidi. Con Madonna ci scriviamo su Instagram”: lo rivela Patty Pravo

, dopo l’esperienza televisiva di “Ora o mai più”, ha pubblicato il nuovo singolo, scritto da Francesco Bianconi e prodotto da Taketo Gohara, “Ho provato tutto”, a distanza di sei anni dall’ultimo disco di inediti. “Francesco Bianconi ha fatto un ritratto perfetto della mia vita, dei miei incontri, delle mie avventure e del mio pensiero. Midavvero stupita quando ho letto il testo, miritrovata in ogni parola”, ha commentato la cantante.A Il Corriere della Sera poi ha specificato alcuni passi della sua canzone. In particolare il verso iniziale che dice “ho provato tutto l’impossibile, il deserto rosso, l’LSD. Ho saputo vivere Senza (pensa un po’) annoiarmi mai”. Ma le“No,no, non: la cocaina e l’eroina me lerisparmiate,, con l’, con glimagari, ma il gusto dell’autodistruzione non mi ha mai tentato.