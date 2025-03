Ilfattoquotidiano.it - Le condizioni del Papa: “Infezioni più gravi risolte, non ha più la polmonite. Ma ha rischiato la vita due volte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lerespiratorie “più” che hanno colpito il Pontefice “si sono, non ha più labilaterale”. È questo il quadro clinico con cuiFrancesco viene dimesso domenica 23 marzo dall’ospedale Gemelli. Bergoglio “è contentissimo” di tornare a Casa Santa Marta. Da alcuni giorni “scalpitava“, hanno riferito i medici nel corso del briefing con la stampa. Ma resta la prescrizione di almeno “due mesi di riposo in convalescenza”. Ilnon è ancora completamente guarito, per quello “ci vorrà molto tempo”. E se adesso potrà fare ritorno a casa, non si può dimenticare che “ilè stato per duein pericolo di“, come hanno sottolineato gli stessi medici.“I medici – ha detto Sergio Alfieri, direttore dell’équipe medica che ha seguito ilal Gemelli – lo dimettono, in questa fase prescrivendo un periodo di riposo e convalescenza di due mesi, sconsigliano incontri con gruppi, sconsigliano grandi sforzi e sconsigliano persone che magari hanno da tanto tempo un appuntamento con lui che se hanno bambini piccoli con influenza lo rispettino.