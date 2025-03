Quotidiano.net - Le caratteristiche del caccia F-47 voluto da Trump: vola con i droni e raggiunge due volte la velocità del suono

Roma, 22 marzo 2025 – E’ il primo aereo in grado di “re con tanti, quanti ne vogliamo. Ed è qualcosa che nessun altro aereo può fare". Così un entusiasta Donaldha presentato l'F-47, super jet di sesta generazione parte del programma Next Generation Air Dominance (Ngad), il progetto per garantire agli Usa il dominio del cielo nella nuova era di guerre ipertecnologiche. L’altro primato assoluto che fa degli F-47 velivoli potenzialmente ineguagliabili nelle battaglie aeree è la: "La suaè altissima: quindi 'oltre due', che è qualcosa che non si sente molto spesso", ha detto il presidente Usa in un evidente riferimento a Mach 2, o dueladel, che i jet militari statunitensi raggiunsero per la prima volta nel 1953. L'aereo da ricognizione SR-71 Blackbird, che iniziò are all'inizio degli anni '60 e fu ritirato negli anni '90, potevare oltre Mach 3.