Lawson avvio da incubo | è la peggior striscia di qualifiche nella storia della Red Bull

La stagione 2025 di Liamè iniziata nele dei modi. Il neozelandese classe 2002 è stato ingaggiato da Redper la sua prima stagione completa in F1, sostituendo Sergio Perez e affiancando il quattro volte campione del mondo Max Verstappen.era approdato nel paddock, debuttando nel Gran Premio d’Olanda con l’AlphaTauri in seguito all’infortunio di Daniel Ricciardo. In passato parte del progetto giovani pilotiRedè tornato in griglia nel 2024, al volanteRacings, sostituendo nuovamente Ricciardo. Dopo un totale di sei weekend e due piazzamenti in zona punti, Redlo ha selezionato per guidare la RB21.Al momento,sta avendo grande difficoltà nell’adattarsi alla vettura. Il neozelandese, infatti, non è ancora riuscito a superare il taglio del Q1 nel corso delle treandate in scena (prendendo in considerazione anche lesprint del Gran Premio di Cina).