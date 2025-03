Novaratoday.it - Lavori in galleria, A26 chiusa per una notte tra Arona e Baveno

Proseguono i cantieri nelle gallerie dell'A26 e sono in programma nuove chiusure notturne.In particolare, secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, dalle 22 di martedì 25 alle 6 di mercoledì 26 marzo, per consentire idi manutenzione dei tunnel, sarà chiuso il tratto.