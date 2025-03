Ferraratoday.it - Lavori di allacciamento idrico in pieno centro storico, via chiusa al traffico

Leggi su Ferraratoday.it

Da lunedì 24 sono previste modifiche alla viabilità in via Borgo dei Leoni, per consentire l'esecuzione didi realizzazione di un, a cura di Hera, della durata di due giorni, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.