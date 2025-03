Inter-news.it - Lautaro Martinez ai tifosi: «Giorni di riposo per recuperare!»

ha dato forfait per le due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali dell’Argentina. Il capitano dell’Inter ha voluto rassicurare tutti icon un post su Instagram. INFORTUNIO –ha rimediato neiscorsi un infortunio muscolare non proprio indifferente. Il calciatore, a pochi minuti dalla fine di Atalanta-Inter, ha cominciato a toccarsi il flessore ed è stato costretto a uscire prima della fine decretata dall’arbitro. Si pensava ci sarebbe stato bisogno solo di, però partito per il ritiro della sua Argentina il giocatore ha dovuto subito fare ritorno a Milano. Gli esami con lo staff medico della nazionale, poi il viaggio verso Milano., ilprima degli esami con l’Inter!RECUPERO – In questiil Toro si riposerà e farà gli esami strumentali per il problema muscolare ad inizio settimana prossima.