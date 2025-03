Ilfoglio.it - Lasciate perdere le ultime notizie: Pino Veneziano

Leggi su Ilfoglio.it

A sentire: “Castelvetrano”, vi verrà subito in mente un nome. Ieri, al teatro Selinus, si è svolta la ventesima edizione del premio intitolato aera nato a Riesi nel ’33, è morto 31 anni fa, è stato tante cose, come si dice, lui davvero: dopo la terza elementare, capraio, garzone, ristoratore a Marinella di Selinunte, con Jojò e Giacomino, e finalmente cantautore e ispiratore di amicizie. Bello, faccia di gitano, dice Umberto Leone, faccia da Yves Montand, dico io, una sera c’era Borges, non volle che gli traducessero il siciliano delle canzoni di, le ho capite, disse, volle carezzargli il viso, per sincerarsi che fosse come lo immaginava. Il padre diera stato contadino, poi carabiniere, era sparito che lui era bambino. Dasi faceva notte nelle compagnie più miste e impensate, il mare sotto, i templi di fronte.