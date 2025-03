L’Argentina vince senza Lionel Messi nella qualificazione cruciale della Coppa del Mondo

Leggi su Justcalcio.com

ha ottenuto una vittoria per 1-0 sull'Uruguayloro qualificadelsudamericana venerdì, nonostantee Lautaro Martinez.Thiago Almada ha tenuto l'obiettivo decisivo con un brillante sciopero di curling da fuoriscatola, mettendo i campioni in carica a un punto di distanza dal garantire ladiretta per il torneo del prossimo anno.Attualmente in testa alla classifica con 28 punti da 13 partite,potrebbe confermare il loro posto con almeno un pareggio contro il Brasile a casa martedì.La squadra di CoachScaloni contiene un comodo vantaggio di 15 punti sulla Bolivia settima, con solo cinque round rimanenti nelle qualificazioni.L'ultima volta chee il Brasile si sono affrontati,ha ottenuto una vittoria per 1-0 al Maracana Stadium di Rio de Janeiro.