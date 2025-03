Iltempo.it - L'appello di Fatah ad Hamas: "Ceda il potere per il bene della Palestina"

, l'rganizzazione politica e paramilitare palestinese che fa parte dell'Organizzazione per la Liberazione, ha lanciato unad, esortandolo a lasciare ila Gaza per salvaguardare "l'esistenza dei palestinesi". "deve mostrare compassione per Gaza, i suoi bambini, le sue donne e i suoi uomini", ha affermato da Gaza Mounther al-Hayek, portavoce del partito del presidente palestinese Abu Mazen, invitando il movimento islamista "a lasciare la scena governativa".deve "rendersi pienamente conto che la battaglia imminente", se decide di restare al, "porterà" alla fine dell'esistenza dei palestinesi" nella Striscia, ha aggiunto Hayek., intanto, ha accusato gli Stati Uniti di distorcere la realtà dopo che Washington ha sostenuto che il gruppo palestinese ha "scelto la guerra" rifiutandosi di rilasciare gli ostaggi.