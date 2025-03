Ilgiorno.it - L’antenna 5G a Inzago, residenti furibondi: “Ma indietro non si torna”

(Milano) – La nuova antenna per il 5G a pochi metri dalle finestre, cittadini sul piede di guerra, “timori per la sicurezza, e deprezzamento sicuro delle case: si cerchi una collocazione alternativa”. A gelare le speranze un faccia a faccia, non privo di momenti di tensione, con l’amministrazione comunale, l’altra sera, al teatro Il Giglio. La giunta ai cittadini: “Non possiamo raccontare bugie. Non ci sono aree alternative con le caratteristiche richieste. Enon si”. Il tempo peraltro stringe: l’impianto, realizzato da Inwit con Tim e Vodafone e finanziato dal Pnrr deve essere pronto nei tempi stabiliti. Il cantiere in via Padre Reginaldo Giuliani, nella zona del paese a sud della Padana superiore, è partito con la posa dell’enorme plinto. Nelle prossime settimane i lavori entreranno nel vivo.