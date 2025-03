Anteprima24.it - L’annuncio di Fulvio Martusciello (FI): “Non mi candido alla presidenza”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto “La mia priorità è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni regionali. Ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto ed in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze, ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione chiarendo che non rientro tra i possibili candidatidella Regione Campania“. Lo ha detto, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, intervenendo al congresso cittadino di Battipaglia, dopo le notizie relative all’arresto della sua collaboratrice Lucia Simeone nell’ambito di un’inchiesta delle autorità del Belgio. “Il mio impegno politico non cambia: continuo a lavorare con determinazione per rafforzare Forza Italia e costruire un’alternativa solida per il futuro della Campania”, ha concluso il leader degli azzurri campani.