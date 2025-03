Ilfattoquotidiano.it - L’allarme di Mattarella sui dazi americani: “Nubi si addensano all’orizzonte, danni all’Italia da protezionismi immotivati”

“Nuovesembrano addensarsi, portatrici di, di chiusura dei mercati dal sapore incomprensibilmente autarchico“. E’ il presidente della Repubblica Sergioa far partire la sirena d’emergenza suiche gli Stati Uniti applicheranno dal 2 aprile sui prodotti europei, compresi quelli italiani. Il capo dello Stato, significativamente, parla dal 44esimo Forum della cultura dell’olio e del vino in corso a Roma. A essere colpiti, sottolinea, a essere “danneggiati” sarebbero “settori di eccellenza” come appunto quelli di olio e vino. “Avete saputo mettervi insieme – afferma il presidente parlando ai produttori -, misurarvi con la crescente dimensione internazionale, senza timore di mercati prima sconosciuti e in cui, oggi, i prodotti italiani sono leader.