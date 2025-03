Bergamonews.it - Lago d’Iseo, inaugurati i due nuovi catamarani elettrici per la navigazione

Costa Volpino. La folla delle grandi occasioni si è riunita oggi presso il Cantiere Navale dia Costa Volpino per il varo ufficiale dei“Sale Marasino II” e “Sarnico”, che col primo viaggio con passeggeri entrano a far parte della flotta in servizio.A festeggiare un nutrito parterre di autorità: l‘assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, e l’assessore alle Infrastrutture regionali, Claudia Maria Terzi, il consigliere regionale Diego Invernici, i vertici dell’Autorità di Bacino dei laghi, Endine e Moro, il presidente Alessio Rinaldi e il direttore Gloria Rolfi, e di, il presidente Paolo Bertazzoli e il direttore d’Esercizio, Emiliano Zampoleri, unitamente ai sindaci dei Comuni dell’Autorità di Bacino.