La Virtus non sa più vincere, pesante ko a Trieste

, 22 marzo 2025 – Lanon sa più. Dopo aver perduto a Belgrado, in Eurolega, cade anche a. E lo fa in modo, perché in questo modo dà l’addio al primato temporaneo. Ma forse anche all’idea di chiudere la regular season al primo posto. Ci sono solo cocci da raccogliere, a, su un campo dove lapure, otto anni fa, aveva festeggiato la promozione in serie A. Niente da fare, con Belinelli ne, Holiday in campo al posto di Tucker. Ma Justin fa solo danni. Eppure lascappa con Shengelia che vorrebbe festeggiare le 200 partite in bianconero in altro modo. All’inizio segnano solo lui a Clyburn, lascappa, 19-30.rientra, lascappa di nuovo, 51-58. Ma lì si blocca una prima volta: parziale di 11-0 per i giuliani e tutto da rifare.