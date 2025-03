Formiche.net - La via e il metodo della pace per l’Italia. Scrive Sisci

Il ruoloSanta Sede come diplomazia disarmata è essenziale in questi tempi di guerra calda o fredda, come ho cercato di argomentare in una recente intervista al Servizio informazioni religiose. Manon è la Santa Sede, non può essere disarmata se non vuole essere solo una definizione geografica.Sunzi, il Classicostrategia militare cinese, comincia con: ??????????????????????? traducibile con: “Il militare è la questione più importante dello Stato, il terreno che ne decide la vita o la morte, ilper la sua sopravvivenza o la fine. Perciò deve essere assolutamente esaminata”.Logicamente fa rima con il vecchio adagio: tu puoi non essere interessato alla guerra ma la guerra è interessata a te. È l’eredità di si vism para bellum, se vuoi laprepara la guerra.