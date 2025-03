Panorama.it - La vera perla dell’ostrica

Leggi su Panorama.it

È il rebus: bene di lusso o piatto popolare? Il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida è stato chiaro: bisogna smetterla di considerare le conchiglie da cui nasce Venere (non a caso l’allevamento dei bivalvi è detto venericoltura) come un gioiello da ipertassare. Vuole portare l’Iva sulle ostriche al dieci per cento. Insomma bisogna farla finita con il luogo comune, assai profittevole per i francesi, che ostriche e Champagne siano la quintessenza della voluttà e del lusso. Non fosse stato per Henri de Toulouse -Lautrec e le sue danseuses del Moulin Rouge non se ne sarebbe accorto nessuno. Su Lollobrigida si è scatenata l’ironia della sinistra gauche caviar - tra ostriche e uova di storione c’è sempre stata rivalità - che accusa il ministro di preoccuparsi di fare sconti solo a chi può pagare.