La tregua tra Israele e Hamas è saltata e torna il caos regionale

Dopo cheha rotto il delicato equilibrio attorno al cessate il fuoco conndo alle operazioni nella Striscia di Gaza perché l’organizzazione palestinese non avrebbe rispettato le implementazioni della, ilè velocementeto a ri-esplodere. Era evidente che lo stop ai combattimenti fosse una condizione momentanea, anche per questo per primi gli Stati Uniti – che avevano mediato il cessate il fuoco in uno degli ultimi passaggi dell’amministrazione Biden, con il sostegno degli uomini di Donald Trump – spingevano per implementare gli step successivi. Sarebbero serviti a rendere meno tattica la, meno vincolata all’effettivo scambio di prigionieri e ostaggi (catturati nell’atto che ha dichiarato l’inizio della stagione di guerra, l’assalto didel 7 ottobre 2023).