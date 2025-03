Nerdpool.it - La terza stagione di Fire Force sarà disponibile in streaming su Netflix

Leggi su Nerdpool.it

sta finalmente tornando con unadopo più di quattro anni dalla fine della seconda. L’anime è famoso per la sua miscela unica di azione shonen ed elementi soprannaturali in un mondo post-apocalittico. Basato sul manga di Atsushi Ookubo,è ambientato in un mondo in cui la combustione umana spontanea trasforma le persone in mostri infuocati chiamati Infernals, che perdono il senso di sé e causano il caos. Il compito dei soldati di fuoco specializzati, noti come, è quello di combattere questi mostri e metterli a riposo. Quasi tutti i soldati hanno abilità pirocinetiche, che permettono loro di controllare e manipolare le fiamme in modi unici.La storia segue Shinra Kusakabe, un giovane pompiere alle prime armi con un passato tragico che intende scoprire la verità dietro l’incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni fa.