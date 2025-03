Notizie.com - La tempesta Martinho investe l’Italia, torna la paura anche in Toscana nel weekend: la situazione maltempo

Il ciclonedopo avere imperversato sulla Spagna nei giorni scorsi è giunto sopra. Lastazionerà sul nostro Paese per tutto il fine settimana.Lalainnel: la(ANSA FOTO) – Notizie.comC’è molta preoccupazione in, già colpita dalnei giorni scorsi e dove i terreni sono ancora colmi d’acqua. Il livello dei fiumi al momento è sotto controllo ma a Firenze, ad esempio, è già stato attivato il Centro operativo comunale (Coc).In Spagna laha portato molte città a dichiarare lo stato di emergenza a causa delle inondazioni. È il caso della città di Avila, nella regione di Castiglia e León. Il sindaco di Madrid José Luis Martínez Almeida ha parlato di un marzo piovoso come mai prima d’ora, le Università hanno sospeso le attività.