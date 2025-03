La solitudine di Zerocalcare | Ragazzi ridotti a fare il tifo sui social Ecologia e pacifismo? Non è il mio bagaglio

Leggi su Open.online

«L’aspetto ecologico non fa parte del mio. E non sono un pacifista puro». Più passano gli anni, più il celebre fumettistafatica a trovare un collante tra lui e le giovani generazioni, o come gli piace chiamarli «i pischelli». È il 40enne stesso ad ammetterlo dal palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, parlando con Luca Sofri in occasione dell’inaugurazione di Libri Come 2025. Da quel progressivo distacco – «forse per motivi anagrafici, frequento persone grandi» – deriva una forte sensazione di: «Mi sono rotto di stare in mezzo a un milione di polemiche e di vivermele in maniera molto sola». Anche perché sono proprio i temi su cui la gente «si aspetta sempre una posizione», e perè difficile trovare «condivisione collettiva».Il distacco dai giovani e dalla politica: «Siamoilper uno e per l’altro, mi fa accapponare la pelle»Gli esempi sono tanti.