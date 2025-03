Ilfogliettone.it - La sentenza rivoluzionaria: la Consulta apre le adozioni internazionali ai single

Con lanumero 33, la Corte Costituzionale ha aperto una nuova pagina nella storia dei diritti civili e della tutela dei minori in Italia. Laha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, che escludeva le persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero. Una decisione storica, che riconosce il ruolo fondamentale dell’amore e della stabilità affettiva, indipendentemente dallo stato civile di chi desidera diventare genitore.La decisione dellaLa Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale, che fino ad oggi aveva escluso le personedalla possibilità di accogliere un minore straniero abbandonato. Nella sua motivazione, la Corte ha evidenziato come tale esclusione violasse gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione italiana, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.