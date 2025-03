Cityrumors.it - La sconfitta con Alì, il titolo storico e Messico 1968: chi era George Foreman

Leggi su Cityrumors.it

La boxe è in lutto per la morte dell’ex pugile. Una scomparsa che chiude una pagina di storia: dai successi storici al documentario da Oscarnon è un personaggio qualunque. È uno dei pugili che hanno scritto la storia di questo sport. La sua morte chiude una pagina di storia. Le sfide contro Alì sono rimaste negli annali. Ma anche ilconquistato ad una età avanzata e la sua scelta a. La notizia della scomparsa dell’ex boxeur ha colto tutti impreparati e in molti hanno lasciato il cordoglio sui social.Lacon Alì, il: chi era(Ansa) – cityrumors.itL’ex pugile si è spento all’età di 76 anni. Una scomparsa che prima il mondo dello sport internazionale di un personaggio molto importante. Le sue imprese, comunque, resteranno sempre nella mente degli appassionati e non solo e difficilmente in futuro troveremo un altro boxeur come