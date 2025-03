Ilfattoquotidiano.it - “La scena di sesso a Grey’s Anatomy è stata una me**a. Tutto molto scomodo e imbarazzante. Lui non voleva farla, io non volevo farla”: lo rivela Ellen Pompeo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ha fatto parte del cast di una delle serie tv più popolari nel mondo “”. Il suo volto e il personaggio della dottoressa Meredith l’hanno lanciata nel firmamento di Hollywood e resa popolare nel mondo. Forse però, non tutti sanno che, qualche volta dietro le telecamere si sono consumati piccoli drammi.In una intervista al podcast Call Her Daddy per presentare la nuova serie “Good American Family”, lahato come ècostruita ladidella seconda stagione con l’altro suo collega T.R. Knight, che interpretava il dottore George O’Malley. I due sonoamici nella vita, ma hanno dei ricordi abbastanza traumatici di quellasexy.“Io e T. R. Knight siamo grandi amici e abbiamo dovuto fare unad’amore e stavamo entrambi piangendo – hato l’attrice – Era