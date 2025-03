Lapresse.it - La Russia accusa “uno Stato ostile” per l’attentato alla Crocus City Hall del 2024

Leggi su Lapresse.it

A un anno dalsala concertidi Mosca, in cui morirono 145 persone, funzionari russi hanno affermato che questo fu pianificato e organizzato dai “servizi speciali di uno“. L’obiettivo, secondo una dichiarazione di Svetlana Petrenko, rappresentante del Comitato investigativo russo, era quello di “destabilizzare la situazione in”. Sebbene non abbia specificato quale sia lo “”, ha osservato che “sei cittadini dell’Asia centrale” attualmente fuori dsono statiti in contumacia e inseriti nella lista dei ricercati per presunti reclutamenti e per aver organizzato l’addestramento di quattro dei sospetti autori. I quattro uomini, tutti identificati dai media come cittadini del Tagikistan, sono comparsi in un tribunale di Moscafine di marzo dello scorso anno con l’di terrorismo e mostravano segni di gravi percosse.