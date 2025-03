Iltempo.it - La Russa in visita in Cina: previsto anche un bilaterale con Han Zheng

Domani parte laistituzionale del presidente del Senato, Ignazio La, in. Il viaggio, come riporta l'Ansa, nasce su invito dell'omologo presidente dell'assemblea popolare e toccherà Pechino e Shanghai. Una trasferta, questa, che arriva dopo quella del capo dello Stato Sergio Mattarella a novembre e quella della premier Giorgia Meloni la scorsa estate. Con una differenza: è la prima alta carica italiana ininnell'anno in cui ricorre il 55º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Repubblica italiana e Repubblica Popolare Cinese. Nel viaggio, in cui Lafarà tappa a Pechino e Shangai, èper martedì alle 10 (ora locale), uncon il vice presidente della Repubblica Popolare Cinese, Han, presente a Washington alla cerimonia di insediamento di Trump.