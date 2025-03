Oasport.it - La regina Federica Brignone: “Giornata speciale, a inizio anno non l’avrei mai detto. Penso già al superG”

vince la Coppa del Mondo di sci alpino 2025. La nostra portacolori in un colpo solo ha messo le mani sulla sua seconda Sfera di Cristallo della carriera e ha avuto l’ufficialità anche della Coppa di discesa dopo la cancellazione della gara veloce valevoli per le Finali che sono in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti).Le previsioni del meteo avevano annunciato parecchie complicazioni in concomitanza con la discesa odierna e, effettivamente, il maltempo ha portato alla cancellazione della gara sia per la fitta nevicata della notte, sia per il forte vento che ha colpito la pista americana nel corso dellaodierna. Per la valdostana, quindi, è arrivato il trionfo a livello ufficiale anche senza dover scendere in pista.“Diciamo che oggi si è rivelata unadavvero difficile – ammette la nostra portacolori ai microfoni della FISI – Si corre, non si corre, rimandano, ci provano.