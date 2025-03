Fanpage.it - La reazione di Coleman Wong dopo aver battuto Ben Shelton a Miami: è sopraffatto dall’emozione

Leggi su Fanpage.it

Il tennista di Hong Kong, numero 182 al mondo, ha sconfitto l'americano in tre set (7-6, 2-6, 7-6) e s'è qualificato per la prima volta nella carriera al terzo turno di un Masters 1000. "Non so cosa sto provando in questo momento".