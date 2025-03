Ilnapolista.it - La prima di Tuchel con l’Inghilterra, il Guardian guarda come si presenta: “Magro, spigoloso, alto, come un duca che passeggia”

Ieri sera è iniziata l’erain Inghilterra. Il tedesco è il nuovo ct dele il suo primo test è stata l’Albania, partita vinta 2-0. Si sa, gli inglesi osservano e commentano tutto. L’outfit di Southgate ai tempi fu ispezionato da cima a fondo. La domanda di base era: Rispecchia o meno il dna inglese? E la stessa domanda ilse la fa per. E infatti, “lacosa che guardi con qualsiasi nuovo allenatore delè l’aspetto visivo“. Cioèsi.“Eccolo, un nuovo modo di stare in piedi, una nuova energia, un nuovo schema. Quali sono le semiotiche della forma del corpo, del modello di falcata, dei movimenti delle braccia, arriveranno a significare trionfo o disperazione?”E ancora: “era fuori sulla sua linea di fondo all’inizio con un impermeabile blu con cappuccio diqualità, jeans attillati, scarpe marroni, una specie di chic da banchiere del Surrey per l’ora di pranzo della domenica.