La piccola città danese che guida la rivoluzione globale della robotica

Odense è la terzaDanimarca, ma è un moscerino su scalacon i suoi duecentomila abitanti. E nonostante tutto è un interessantissimo modello di riconversione e sviluppo tecnologico avanzato. La sua industria più tradizionale era la cantieristica navale, andata in crisi negli anni Ottanta per la crescente concorrenza asiatica. Allora il cantiere navale Lindø, di proprietà del gruppo Mærsk, nel tentativo di reggere la competizione si avvicinò alla University of Southern Denmark (Sdu), per chiedere aiuto nello sviluppo di un robot di saldatura che rendesse più efficiente il processo di costruzione navale. Questa partnership iniziò a cambiare le cose. L’impulso fondamentale alla trasformazione fu generato negli anni Novanta, quando la fondazionefamiglia Mærsk Mc-Kinney Møller finanziò con un’importante donazione la creazione del Mærsk Mc-Kinney Møller Institute (Mmmi) presso l’università.