Ilfattoquotidiano.it - La piazza di Michele Serra pagata dal Comune di Roma, il “vaffa” di Michele Santoro: “270mila euro per una chiamata alle armi” – Video

“Caro Gualtieri, qui ac’è veramente da aprire le finestre e cominciare a urlare. Siamo sempre più incazzati. Ma come? Dovevamo raccogliere le firme per pace e dignità e ildisi rifiutò di apparecchiare anche il minimo necessario, come sarebbe stato suo dovere. La motivazione se la ricorda? Non possiamo sottrarre uomini e risorse ai servizi essenziali per i cittadini. Invece, caro Sindaco, in quattro e quattr’otto ha deciso di saldare tutti i conti della famosa manifestazione spontanea convocata dadel Popolo 270.000. Con i nostri soldi hanno potuto urlare al mondo intero Putin ci fa schifo, Trump ancora di più e noi vogliamo l’pa. Ma non chiedeteci cosa fare per avere l’pa, perché questo non lo sappiamo”. Cosìin un-editoriale postato sul suo canale YouTube si è scagliato contro la decisione deldidi coprire le spese della grande manifestazione che lo scorso sabato 15 marzo ha portato inmigliaia di persone che hanno risposto alladie di Repubblica.